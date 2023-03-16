ياسر جلال: مسلسل «علاقة مشروعة» مليء بالأحداث المشوقة

كشف الفنان ياسر جلال، عن تفاصيل مسلسله الجديد «علاقة مشروعة» الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023.

ياسر جلال: مسلسلي اجتماعي رومانسي

قال جلال خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc، إن المسلسل اجتماعي رومانسي، أحداثه تدور في إطار الإثارة والتشويق لدرجة أن المشاهد وهو يتابع الحلقات سيشعر بالتوتر والخوف والقلق، ويرتقب الحلقة القادمة، لأن هذا ما شعرت به وأنا بقرأ السيناريو الذي كتبته ببراعه المؤلفة سماح الحريري التي سبق، وعملت معها في مسلسلي القاصرات وساحرة الجنوب».

ياسر جلال: خالد مرعي شخص مؤدب

وعن التعاون الأول له مع مخرج المسلسل خالد مرعي، تابع ياسر جلال: «بحب الشخص المؤدب والمخرج خالد مرعي يتميز بهذه الصفة، بالإضافة إلى أننى كنت أتمنى العمل معه، لإنه سبق وقدم أعمال فنية كثيرة مهمة ولما حصل التعاون، بينا اكتشفت أنه صاحب كادرات ولقطات خاصة به مميزة جدًا وجديدة عليه».