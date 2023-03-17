ياسر جلال: «مسلسل علاقة مشروعة هيكون مفاجأة»

كشف الفنان ياسر جلال كواليس مسلسه الجديد «علاقة مشروعة» والمنتظر عرضه عبر فضائية «dmc» خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، ووعد الجمهور بأن يكون المسلسل مفاجأة بالنسبة لهم.

المسلسل كله مبني على المفاجأة

وأضاف ياسر جلال خلال لقاء خاص على هامش تصوير مسلسل «علاقة مشروعة»، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن المسلسل مبنى على المفاجآت لدرجة انهم لم يتمكنوا من عمل «برومو» للمسلسل مضيفًا: «المسلسل كله مبني على المفاجأة لدرجة اننا مش عارفين نعمل برومو وكنا بنفكر ننزل المسلسل من غير ما نعمل برومو لأن أنا بجد قليل جدًا لما أتكلم وامدح في شغلي لكن بجد العمل ده ان شاء الله هيكون مفاجأة».

المسلسل كٌتب منذ عامين وبشكل جيد

ووصف ياسر جلال مسلسله الجديد بأنه مشوق جدًا مشيرًا أنه 15 حلقة فقط مضيفًا: «أنت لو شفت الحلقة الأولى مش هتسيب المسلسل إلا في أخر مشهد في الحلقة الـ15»، لافتًا أن المسلسل كٌتب منذ عامين وبشكل جيد.