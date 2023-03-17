حزب حماة وطن يشارك في مبادرة «كتف في كتف» بأوتوبيسات من المحافظات للقاهرة

بدأت مشاركة حزب حماة الوطن في تنظيم فعاليات احتفالية «كتف في كتف»، حيث انطلقت الأتوبيسات من كافة المحافظات حيث بدأت نقطة تجمع القاهرة أسيوط الصحراوي، في الانطلاق تلتها محافظة الإسكندرية وكافة المحافظات تباعا للتوجه لمقر الاحتفال باستاد القاهرة.

الحدث الخيرى الأكبر الذى ينظمه التحالف الوطنى

وأعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم الجمعة، انطلاق احتفالية «كتف فى كتف» وهي الحدث الخيرى الأكبر الذى ينظمه التحالف الوطنى فى استاد القاهرة الدولي؛ وذلك احتفالا ً بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبمشاركة 300 ألف متطوع من التحالف الوطنى فى كافة المحافظات، وبحضور جماهيرى موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

تعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن

وشارك حزب حماة الوطن بدور فعال في هذه المبادرة منذ بدايتها، وكان له الدور الأكبر فيها.

حيث يأتى ذلك تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعى التى تساعد فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الشريك الرئيسى فى مسيرة التنمية للدولة المصرية.

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».