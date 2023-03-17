اتحاد الصناعات يشارك بمبادرة «كتف في كتف» بالتعاون مع «حياة كريمة»

شارك اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، في مبادرة «كتف في كتف»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأكثر من 20 ألف كرتونة مواد غذائية، كما يساهم اتحاد الصناعات المصرية بتوزيع 35 ألف كوبون سلع غذائية تُصرف من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

حياة كريمة و«كتف في كتف»

كانت مؤسسة حياة كريمة، أعلنت عن مشاركتها بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكافة محافظات الجمهورية ضمن مبادرة «كتف في كتف»، وذلك بحضور أكثر من خمسة آلاف متطوع، فضلاً عن مشاركتها في إطلاق المبادرة خلال الأسبوع الماضي في أربع محافظات «الأقصر والشرقية وكفر الشيخ وجنوب سيناء).

مبادرة كتف في كتف

تأتي مبادرة كتف في كتف كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع ٦ مليون كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.