بريطانيا تعلن عن خطط زيادة الضرائب وسط إضراب المدرسين وعمال القطارات

يسلم وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، اليوم، ميزانية الربيع للحكومة ظهر اليوم، وحسب البيان الذي أصدره، خصصت الحكومة 55 مليار جنيه إسترليني -66 مليار دولار- من أجل دعم حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق في محاولة لسد فجوة كبيرة في الموازنة العامة للبلاد واستعادة مصداقيتها المالية بعد عام مضطرب للاقتصاد البريطاني، وذلك حسبما ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

تحسن غير متوقع في الوضع المالي

وبحسب أدى التحسن الكبير غير المتوقع في الوضع المالي للدولة وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي بالجملة إلى دفع الحكومة إلى تحقيق فائض مفاجئ في الميزانية، في حين أن اقتراض القطاع العام كان أقل من التوقعات حتى الآن في عام 2023.

وعلى هذا النحو، يتوقع الاقتصاديون أنَّ يقدم هانت بعض الدعم المالي المتواضع الذي يستهدف أزمة تكلفة المعيشة في البلاد والخدمات العامة المتعثرة، أو التي تضررت في الأشهر الأخيرة من جراء حركة إضرابات صناعية واسعة النطاق.

تعطل المدارس والسفر

وتتعطل اليوم المدارس والسفر، إذ يضرب المعلمون وعمال السكك الحديدية، بينما يشارك في الإضراب موظفو الخدمة المدنية والأطباء الشباب أيضًا.

وبحسب الشبكة الامريكية من غير المرجح أن يتمّ الالتفات إلى دعوات بعض المشرعين داخل حزب المحافظين الحاكم لاتخاذ إجراءات جذرية لتقليل العبء الضريبي للبلاد، والذي يبلغ أعلى مستوى له منذ 70 عامًا، في أول ميزانية لهانت إذ يتطلع إلى تعزيز الموقف المالي للحكومة، ومن المتوقع أيضًا أنَّ يكشف هانت عن تدابير للتعامل مع النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، التي لا تزال الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي استعادت إنتاجها خلال جائحة «كوفيد -19».

وذكرت العديد من وكالات الأنباء البريطانية أنَّه سيتمّ الإعلان عن 12 منطقة استثمار جديدة منخفضة الضرائب منتشرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهي نسخة مصغرة من مشروع قدمته رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.