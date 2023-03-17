«القاهرة الإخبارية»: الأضرار المادية الناجمة عن زلزال تركيا تتجاوز 105 مليارات دولار

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة المال والخزانة التركية، أعلنت اليوم الجمعة، أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات جنوب شرقي تركيا من الزلازل، بلغت تريليوني ليرة تركية أي أكثر من 105 مليارات دولار، إذ ذكرت أنّ الأضرار التي لحقت بالممتلكات جنوب شرقي تركيا جرّاء الزلازل، بلغت تريليوني ليرة تركية، أي أكثر من 105 مليارات دولار.

وأضافت: «تبلغ الأضرار الناجمة عن الزلازل تريليوني ليرة تركية (105 مليارات و280 مليون دولار). وهذا يدل على أن الأضرار والخسائر تزيد بنحو 6 أضعاف عن الزلزال في منطقة بحر مرمرة، في عام 1999. وهذا الرقم يساوي 9% من الدخل القومي المتوقع لعام 2023».

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم 6 فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.