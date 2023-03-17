وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتشغيل وحدة «التشخيص عن بعد» في مستشفى فاقوس

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى حميات فاقوس، ومستشفى فاقوس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بعد زيارته مستشفى الحسينية المركزي.

مستشفى حميات فاقوس

وتفقد وكيل الوزارة، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى حميات فاقوس، وتلاحظ وجود تكدس في غرفة استقبال حالات الحميات، ووجه ببعض الملاحظات والتعديلات في خطوط السير لزيادة القدرة الاستيعابية للمرضى، كما تفقد وحدة العناية المتوسطة الخاصة بمرضى الالتهاب الرئوي، والالتهاب السحائي.

وناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى، زيادة عدد الأسرة بالعناية، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تفقد قسم المعامل، وتم التأكد من انتظام العمل، وإجراء فحوصات وتحاليل الدم المختلفة للمرضى، وتوافر الكيتسات والكيماويات اللازمة لتقديم الخدمة، كما وجه بعمل مظلة في أماكن الاستراحات الخاصة بمرضى العيادات الخارجية وذويهم، والموجودة في فناء المستشفى، لحمايتهم من أشعة الشمس.

بدء تشغيل وحدة التشخيص عن بعد

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصحة لمستشفى فاقوس المركزي، والتي تأتي في أقل من 48 ساعة بعد زيارته الأخيرة لها، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقام بمتابعة سير العمل ببنك الدم التجميعي، والتأكد من توافر فصائل الدم المختلفة، موجهاً بزيادة حملات التبرع بالدم، نظراً لأهمية الدم في إنقاذ حياة المرضى ومصابي الحوادث، كما تفقد وحدة مبادرة «التشخيص عن بعد»، موجهاً بسرعة البدء في حجز الحالات المرضية، وبدء العمل بالوحدة اعتبارا من غدٍ السبت، خاصة بعد تدريب منسقي التشخيص عن بعد وعدد من الأطباء والتمريض والفنيين ومدخلي البيانات، على التعامل مع الأجهزة لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة فاقوس.

يأتي ذلك بعد تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة التشخيص عن بعد أول أمس في 3 مستشفيات بمحافظة الشرقية، وهي ديرب نجم والزقازيق العام وفاقوس.