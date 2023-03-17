افتتاح 6 مساجد جديدة في عدة مراكز بمحافظة أسيوط

افتتحت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة بمختلف مراكز المحافظة، بحضور القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية والمحلية بالمحافظة.

وقام الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، بافتتاح مسجد النور بقرية العتمانية التابعة لمركز البداري، وألقى خطبة الجمعة، في حضور القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية والمحلية بالمحافظة وأهالي القرية.

افتتاح مساجد جديدة

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، إنه بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تم افتتاح 6 مساجد جديدة، حيث أناب الشيخ عبد الباقي عبد الغني شلقامي، مدير إدارة أوقاف ديروط جنوب، في افتتاح مساجد «العوامر - مسارة - ديروط»، وأناب الشيخ محمد طلعت ناجي، مدير إدارة أوقاف القوصية شرق، في افتتاح مساجد «جاد الرب - الحوطا الشرقية - ديروط».

مساجد في مركز ديروط

كما أناب الشيخ محمد محمود عبد السلام، مدير إدارة أوقاف منفلوط، مفتش متابعة، في افتتاح مسجد «التوبة في المدور بمنفلوط»، وأناب الشيخ محمود عبد المالك مصطفى مفتش متابعة، في افتتاح مسجد «التوبة في باويط بديروط»، وأناب الشيخ أحمد عيسى دياب، مدير إدارة أوقاف ديروط شمال، في افتتاح مسجد النصر بكوم الزرزور مركز ديروط.