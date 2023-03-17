وكيل صحة الشرقية يتفقد حملة «طرق الأبواب» لمتابعة التطعيم ضد كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين بمحافظة الشرقية ضد فيروس كورونا، لمن هم أكبر من 13عاما بالمحافظة، التي انطلقت منذ 10 أيام الأحد 5 مارس 2023.

متابعة أداء حملة طرق الأبواب بفاقوس

وقام الدكتور هشام مسعود بمتابعة أداء عمل الفرق الطبية المشاركة في الحملة بمركز ومدينة الحسينية، والتأكد من التدريب الجيد لهم علي أعمال التطعيمات والتسجيل، وانتشارهم في القرى والنجوع والتوابع، وفقاً لخطة الحملة، التي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، وللحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

تلقي المستهدفين لقاح فيروس كورونا

وأكد وكيل وزارة الصحة، أهمية تلقي جميع المواطنين المستهدفين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للحماية من الفيروس وزيادة المناعة المجتمعية، وأهمية الحصول على الجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة من اللقاح المضاد للفيروس، دون الحاجة لتسجيل مسبق، وأهمية رفع الوعي الصحي بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الواقيات الشخصية.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلي أن عدد الفرق الطبية المشاركة في الحملة بلغ 750 فرقة طبية بمحافظة الشرقية، لتطعيم المواطنين المستهدفين، مقدماً الشكر لهم، نظراً لجهودهم المبذولة، حيث جرى حتى الآن تطعيم أكثر من 550 ألف مواطن بالجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة، مشيراً إلى أن جميع الطعوم متوفرة ويتم إعطاؤها وفقاً للمراحل العمرية، والحالة الصحية للمواطنين، وتم التنبيه على مديري الإدارات الصحية بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة بجميع أنحاء المحافظة، ومختلف الشوارع والميادين بها، وفقاً للخطة الموضوعة، والتأكيد علي أهمية تطعيم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

مع تقديم الخدمة للمواطنين على الوجه الأمثل، والتأكد من تسجيل المواطنين المطعمين على سيستم وزارة الصحة، والالتزام بمواعيد الجرعات التنشيطية، والمتابعة المستمرة لحركة واستهلاك الطعوم.