إصابة طفلة ووالديها صدمتهم سيارة في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم بعدما صدمتهم سيارة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وقوع حادث في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث عبور مشاة مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة "طفلة ووالديها" صدمتهم سيارة أمام قرية كفر الشيخ ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى إيتاي البارود لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من الطفلة "بسملة م. ال"، 9 سنوات، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متعددة بالجسم، والدها "مفرح.ال"، 39 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، والزوجة، "أسماء ع. ع"، 27 سنة، مصابة بكدمات وسحجات واشتباه نزيف داخلي.

ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.