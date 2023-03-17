قناة الحياة تنشر فيديو جديد لمبادرة «كتف في كتف»

نشرت قناة «الحياة» فيديو جديد لمبادرة «كتف في كتف»، تحت إشراف التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي تعد أكبر حدث للحماية الاجتماعية في مصر.

مبادرة كتف في كتف للمساعدة في عملية التنمية

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».