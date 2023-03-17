توافد آلاف المتطوعين على استاد القاهرة احتفالا بانطلاق «كتف في كتف» «صور»

منذ صباح اليوم، بدأ آلاف المتطوعين بالتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي يتوافدون على استاد القاهرة الدولي للمشاركة في احتفالية «كتف في كتف» التي دعا إليها التحالف احتفالا بجهود المتطوعين في تعبئة وتوزيع 6 ملايين مساهمة بمواد غذائية على 20 مليون مواطن بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

وشارك في الاحتفالية وفد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، كمؤسسة حياة كريمة وجمعية رسالة ومؤسسة صناع الخير وحزب مستقبل وحماة وطن

وتشارك مؤسسة حياة كريمة اليوم الجمعة في احتفالية «كتف في كتف»، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 34 كيانا تنمويا تضم كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وقدمت قناة «إكسترا نيوز»، عرضا يتضمن أبرز فعاليات احتفالية مبادرة كتف في كتف، إذ تنطلق الاحتفالية الجمعة بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك في الاحتفالية 50 ألف متطوع في استاد القاهرة، كما أن كتف في كتف تعتبر أضخم مبادرة حماية اجتماعية بتاريخ العمل الأهلي التنموي، كما أنها تعد احدى مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أهداف مبادرة «كتف في كتف»

وأوضح أن الفاعلية تستهدف وتعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية، فضلا عن أنها تهدف للتخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، كما أن المبادرة نتاج توحيد جهود التحالف والحكومة والقطاع الخاص، و تستهدف تقديم خدمات حقيقية ومساعدات لمستحقيها، كما تعمل المبادرة وفقا لقاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين.

وأشار التقرير، إلى أن الفعالية تستهدف تفعيل حزمة الحماية يتكلف نحو 150 مليار جنيه، إذ تنطلق احتفالية مبادرة «كتف في كتف» والتي تعد أكبر حدث، وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري باستاد القاهرة اليوم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نحو 50 ألف متطوع، وهى مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري.

المبادرة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية

التوزيع سيكون على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار، وكشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات فلسفة توقيت إعلان مبادرة «كتف في كتف»، واستدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.