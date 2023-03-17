جمعية أبو العينين الخيرية تشارك اليوم باحتفالية «كتف في كتف»

تشارك مؤسسة أبو العينين الخيرية اليوم الجمعة في احتفالية «كتف في كتف»، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع.

جاء ذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 34 كيانا تنمويا يضم كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر.

أبو العينين تشارك بـ200 ألف كرتونة مواد غذائية

كما أعلنت مؤسسة أبو العينين الخيرية مشاركتها بتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا بكل محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة كتف في كتف.

تأتي مبادرة «كتف في كتف» كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.