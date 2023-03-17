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طه دسوقي يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «الصفارة»: «شاب متوتر وخواف»

كتب:

ياسمين محمود
05:45 م | الجمعة 17 مارس 2023
طه دسوقي في بوستر مسلسل الصفارة

طه دسوقي في بوستر مسلسل الصفارة

كشف الفنان طه دسوقي خلال تصريحات تلفزيونية نشرتها الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لمسلسل «الصفارة»، عبر «فيس بوك»، تفاصيل شخصيته في المسلسل المقرر رعضه في رمضان 2023.

وقال طه دسوقي: «أجسد خلال المسلسل دور راضي، وهو شاب هادي وطموح، ومتوتر وخواف، والمسلسل كوميدي اجتماعي عائلي، وبالنسبة للتعاون مع الفنان أحمد أمين، فهو فنان مثقف واعي».

مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة يشارك في بطولته مجموعة من الشباب بجانب الفنان أحمد أمين، أبرزهم مايا أسامة وهي إحدى متسابقات برنامج «الدوم»، وطه دسوقي، وآية سماحة، وسامية الطرابلسي، وحاتم صلاح، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل.

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