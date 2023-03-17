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انطلاق احتفالية مبادرة «كتف في كتف» باستاد القاهرة الدولي.. بث مباشر

كتب:

محمد متولي
05:15 م | الجمعة 17 مارس 2023
مبادرة كتف في كتف

مبادرة كتف في كتف

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لانطلاق فعاليات الاحتفالية الجماهيرية لمبادرة «كتف في كتف»، باستاد القاهرة الدولي، وهي المبادرة الأكبر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».

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بقلم محمد متولي