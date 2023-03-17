الكشف على 1341 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بنجع حمادي

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية في نجع حمادي

وأضاف الداودي أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1341 مواطنا في 7 تخصصات طبية بواقع 378 حالة جراحة عظام، 290 حالة أمراض باطنية، 276 حالة طب أطفال، 223 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 99 حالة أمراض نساء وتوليد، 43 حالة تنظيم أسرة، 32 حالة جراحة عامة فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 130 حالة.

وأشار محافظ قنا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

خدمات طبية مجانية

قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلي إجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرها 118 مواطنا.