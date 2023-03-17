خالد ميري: شعارنا «عاشت وحدة الصحفيين».. واليوم احتفال وعيد

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، المُرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن يوم انتخابات نقابة الصحفيين يمثل عيدًا، مؤكدًا على وجود الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وحرصهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

شعارنا الدائم «عاشت وحدة الصحفيين»

وأضاف «ميري»، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، «اليوم إحنا بنحتفل مش بننتخب وزي ما دخلنا إيد واحدة هنخرج إيد واحدة»، مشيرًا إلى أن شعارنا الدائم «عاشت وحدة الصحفيين»

وتعقد نقابة الصحفيين، الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية، اليوم الجمعة، إعمالًا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ 50%+1 من إجمالي من لهم حق التصويت في الدعوة الأولى في 3 مارس الجاري.

النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية

وبدأ في تمام العاشرة صباحا تسجيل الحضور في كشوف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، الاجتماع العادي الثاني للجمعية، إعمالًا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ50%+1 من إجمالي من لهم حق التصويت في الدعوة الأولى في 3 مارس الجاري.

واكتمل النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية في الدعوة الثانية بحضور 25% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات، بأكثر من 2339 صحفيًا.