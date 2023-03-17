ضياء رشوان أمام عمومية الصحفيين: كشف حسابي جاهز بالأرقام

افتتح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم، بعد اكتمال النصاب القانوني.

وقال «رشوان»: «أتمنى أن أكون قد حظيت أجر الاجتهاد والإصابة خلال عامين في منصب النقيب، ولا أريد أن أستعرض ما تم من جهد، إلا أني تعودت في نهاية كل دورة أن أقدم لكم كشف حساب، وكشف حسابي جاهز بكل التفاصيل».

وواصل ضياء رشوان: «الأرقام والجهود، منها ما نجح وما لم ينجح، ولن أوزع الكشف حتى لا يكون جزء من عملية انتخابية احترمها، وسأحرص على وصوله للأعضاء».

وتابع رشوان: «الجمعية العمومية اليوم تتضمن 7 بنود وهي افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات، والتصديق على محضر الجلسة السابقة، وعرض تقرير مجلس النقابة الذي تم إرساله للأعضاء، والتصديق على الميزانية والحساب الختامي».

وأكمل قائلا: «أما البند الخامس في الجمعية العمومية فيتضمن مناقشة المسائل المعروضة والبند السادس الانتخابات ثم البند السابع إعلان القرارات».