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أحمد العوضي ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل ضرب نار

كتب:

ياسمين محمود
05:30 م | الجمعة 17 مارس 2023
أحمد العوضي

أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة من مسلسله الرمضاني ضرب نار، والذي تشاركه فيه البطولة زوجته ياسمين عبدالعزيز.

وظهر أحمد العوضي صورة له خلال تصوير مسلسل ضرب نار، وهو يجلس على سيارة نقل وبجانبه مجموعة رجال بأسلحة، وعلق قائلا: «إن بات الحق مات أيام ونتفرج مع بعض على ضرب نار حصريا علي ONالكوماندا،رمضان كريم على كل أخواتي». 

مسلسل ضرب نار 

مسلسل ضرب نار يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وسهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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