تفاصيل وأحداث مسلسل ضرب نار في رمضان 2023.. رومانسية ومؤامرات وأكشن

ظهرت تفاصيل وأحداث مسلسل ضرب نار في رمضان 2023 بطريقة مشوقة، والذي يعرض في موسم مسلسلات رمضان خلال المقطع الدعائي للمسلسل المقرر عرضه على قناة on tv، حيث سيطرت الرومانسية والدراما خلال «البرومو» وكشفت عن قصص حب ومؤامرات وصراعات تجعل الجميع يدفع الثمن، في إطار من التشويق والإثارة.

تفاصيل وأحداث مسلسل ضرب نار في رمضان 2023

تفاصيل وأحداث مسلسل ضرب نار في رمضان 2023، تطل خلاله ياسمين عبد العزيز في هيئة فتاة شعبية من شبرا اسمها «مهرة أبو الليل» يتوفى والدها وتضطر للعمل مكانه ورعاية شقيقها وشقيقتها، حتى تضع الأقدار أمامها «جابر الكوماندا» الشاب الصعيدي، ويقوم بدوره أحمد العوضي، الذي تتوفى والدته ويقع في أزمات يضطر معها الهروب للقاهرة.

أحداث مشوقة في مسلسل ضرب نار

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

منافسة في مسلسلات رمضان 2023

تفاصيل وأحداث مسلسل ضرب نار في رمضان 2023 بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد صداق، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.