أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام؟»

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وصول سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 2000 جنيه لأول مرة في تاريخه.

وقالت الشعبة، في تحديث الأسعار، إن سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً سجل 2286 جنيه، وسجل عيار 18 سعر 1714 جنيه، وسجل عيار 14 سعر 1337 جنيه.

أشارت الشعبة، إلى أن الأوقية قفزت صوب 1965 دولار أمريكي، وأن سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) وصل 16000 جنيه، وذلك بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

كان تقرير فني لإحدى الشركات المحلية، توقع أمس وصول سعر الذهب عيار 21 إلى 2000 جنيه واختراق هذا المستوى.