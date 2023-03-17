رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام؟»

كتب:

محمد الدعدع
05:36 م | الجمعة 17 مارس 2023
محلات الذهب

محلات الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وصول سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 2000 جنيه لأول مرة في تاريخه.

وقالت الشعبة، في تحديث الأسعار، إن سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً سجل 2286 جنيه، وسجل عيار 18 سعر 1714 جنيه، وسجل عيار 14 سعر 1337 جنيه.

أشارت الشعبة، إلى أن الأوقية قفزت صوب 1965 دولار أمريكي، وأن سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) وصل 16000 جنيه، وذلك بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة. 

كان تقرير فني لإحدى الشركات المحلية، توقع أمس وصول سعر الذهب عيار 21 إلى 2000 جنيه واختراق هذا المستوى.

اقرأ المزيد:

«جولد بيليون»: 100 دولار زيادة في أسعار الذهب منذ أزمة «سيليكون فالي»

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1935 جنيها في محال الصاغة

إفلاس البنوك الأمريكية يشعل أسعار الذهب.. والأوقية تسجل 1930 دولارًا 

أسعار الذهب خلال نهاية التداولات اليوم.. عيار 21 يسجل 1945 جنيها
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.