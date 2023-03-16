أسعار الذهب خلال نهاية التداولات اليوم.. عيار 21 يسجل 1945 جنيها

سجّلت أسعار الذهب خلال نهاية تداولات اليوم، مبلغ 1945 جنيهًا للجرام عيار 21، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار، كما استقرت أسعار الذهب العالمية عند 1921 دولارًا للأوقية اليوم.

أسعار الذهب الآن

وقدرت أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية الآن بـ2223 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 1945 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1667 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 15 ألفًا و560 جنيهًا، والأوقية بـ69.131 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعا في الوقت الحالي، عقب صدور بيانات أمريكية مهمة، إذ صدرت اليوم مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، بجانب مبيعات التجزئة الأساسية.