أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1935 جنيها في محال الصاغة

كشفت محال الصاغة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وبينها عيار 21، تزامنا مع زيادة الإقبال على شراء الذهب قبل عيد الفطر لإتمام حفلات الخطوبة والزواج.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر، وبينها عيار 21، وفقا لما أعلنته الصاغة:

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سجل سعر الذهب عيار24 اليوم 2,211 جنيها للبيع، والشراء 2,223 جنيها.

- سعر الذهب عيار 22 اليوم 2,027 جنيها للبيع والشراء 2,038 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,935 جنيها للبيع والشراء 1,945 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,659 جنيها للبيع والشراء 1,667 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم 1,290جنيها للبيع والشراء 1,297 جنيها.

- سعر الذهب عيار 12 اليوم 1,106 جنيها للبيع والشراء 1,111 جنيها.

- سجل سعر الأوقية اليوم 68,775 جنيها للبيع، والشراء 69,131 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب اليوم 15,480 جنيها للبيع والشراء 15,560 جنيها.

- سعر الكيلو الذهب اليوم 2,211,429 جنيها للبيع والشراء 2,222,857 جنيها.

الذهب في أسواق المال اليوم الجمعة

- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,915 جنيها بما يعادل 62.18 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,755 جنيها بما يعادل 57.00 دولارا أمريكيا.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,676 جنيها بما يعادل54.41 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,436 جنيها بما يعادل 46.64 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم 1,117 جنيها بما يعادل 36.27 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 12 اليوم 957.53 جنيه بما يعادل 31.09 دولار أمريكي.

- سعر الذهب عيار 9 اليوم 718.15 جنيه بما يعادل 23.32 دولار أمريكي.

- سعر أوقية الذهب 59,558 جنيها بما يعادل 1,934 دولارا أمريكيا.

- سعر جنيه الذهب 13,406 جنيهات بما يعادل 435.27 دولار أمريكي.

- سعر كيلو الذهب 1,915,059 جنيه بما يعادل 62,180 دولار أمريكي.