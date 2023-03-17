صور تذكارية للرئيس السيسي مع الحضور في احتفالية مبادرة «كتف في كتف»

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقاط عدد من الصور التذكارية مع بعض الشخصيات العامة في مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال إطلاق احتفالية «كتف في كتف».

مبادرة «كتف في كتف»

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».