تحالف العمل الأهلي: المتطوعون يعملون منذ 5 أيام لتجهيز كراتين مبادرة «كتف في كتف»

قال الدكتور أحمد حسونة عضو مؤسسة «الجارحي» للعمل الخيري، وعضو لتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المتطوعين في المؤسسة يعملون منذ 5 أيام لتجهيز الكراتين للأهالي الأكثر احتياجا، والجميع يشعر بالسعادة لخدمة الأهالي.

المبادرة الأكبر في تاريخ العمل الأهلي

من جانبه قال إبراهيم عزت مراسل «إكسترا نيوز» في السويس، إنه يجري اليوم استئناف الفعالية الأهم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال مبادرة «كتف في كتف»، التي تعد المبادرة الأكبر في تاريخ العمل الأهلي في مصر والمنطقة.

وأضاف «عزت»، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى توزيع ملايين الكراتين الأسبوع الماضي، في 16 محافظة، ومن بينها محافظة السويس التي تشهد نشاطا كبيرا من المتطوعين لهذه المبادرة لتجهيز 6 ملايين كرتونة في المحافظات بصورة عامة.

إطلاق المبادرة قبل رمضان

ولفت أن مبادرة «كتف في كتف» أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام معدودة قبل حلول شهر رمضان المبارك.