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الرئيس السيسي يصل احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» باستاد القاهرة

كتب:

محمد عزالدين
05:31 م | الجمعة 17 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استاد القاهرة الدولي، لحضور الاحتفالية الجماهيرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لجهود متطوعي التحالف ضمن مبادرة «كتف في كتف».

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قبل عام من الآن، وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».

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