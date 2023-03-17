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حشود لمتطوعي تحالف العمل الأهلي باستاد القاهرة استعدادا لإطلاق مبادرة «كتف في كتف»

كتب:

محمد عزالدين\
05:35 م | الجمعة 17 مارس 2023
استاد القاهرة

استاد القاهرة

يشهد استاد القاهرة الدولي، حشودا من متطوعي المؤسسات الخيرية المختلفة، للمشاركة في احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لجهود متطوعي التحالف ضمن مبادرة «كتف في كتف»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن، وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».

 

 

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