أحمد السقا يروج لمسلسل حرب.. يتكون من 10 حلقات

روج الفنان أحمد السقا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لمسلسلة الرمضاني حرب والمكون من 10حلقات فقط.

ونشر أحمد السقا، البوستر الدعائي للمسلسل، الذي تصدره رفقة الفنان محمد فراج.

وعلق السقا على البوستر: انتظرونا إن شاء الله في رمضان مسلسل حرب على قناة أون، توكلنا على الله.

عدد حلقات مسلسل حرب

مسلسل حرب يجري حاليا الفنان أحمد السقا تصويره، ويتكون من 10 حلقات للعرض في شهر رمضان المقبل على قناة ON، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

مشاركة أحمد السقا في الكبير أوي 7

ومن ناحية أخرى، يظهر السقا كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي 7، مع أحمد مكي، والمقرر عرضه في شهر رمضان بشكل حصري على قناة ON، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.