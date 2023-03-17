حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية للبلاد، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على وسط سيناء، ومدن القناة والقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، حالة الطقس اليوم، إذ يشهد ارتفاعا طفيفًا ومؤقت في درجات الحرارة، شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليكون الطقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فضلاً عن نشاط للرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا مقارنا بالحرارة أمس وجاءت كالتالي:

- الحرارة في القاهرة 25 - 12

- الحرارة في العاصمة الإدارية 24 - 11

- الحرارة في أكتوبر 25 - 12

- الحرارة في بنها 25 - 12

- الحرارة في دمنهور 23 - 12

- الحرارة في وادي النطرون 25 - 11

- الحرارة في كفر الشيخ 23 - 12

- الحرارة في المنصورة 25 - 12

- الحرارة في الزقازيق 22 - 13

- الحرارة في شبين الكوم 21 - 12

- الحرارة في طنطا 21 - 12

- الحرارة في دمياط 20 - 12

- الحرارة في بورسعيد 19 - 13

- الحرارة في الإسماعيلية 22 - 11

- الحرارة في السويس 22 - 12

- الحرارة في العريش 20 - 10

- الحرارة في رفح 20 - 10

- الحرارة في رأس سدر 23 - 14

- الحرارة في نخل 20 - 09

- الحرارة في كاترين 14 - 06

- الحرارة في الطور 23 - 15

- الحرارة في طابا 22 - 14

- الحرارة في شرم الشيخ 24 - 16

- الحرارة في الإسكندرية 20 - 11

- الحرارة في العلمين الجديدة 19 - 12

-الحرارة في مطروح 18 - 13

- الحرارة في السلوم 20 - 12

- الحرارة في سيوة 20 - 11

-الحرارة في رأس غارب 23 - 15

- الحرارة في الغردقة 24 - 16

- الحرارة في سفاجا 24 - 15

- الحرارة في مرسى علم 25 - 14

- الحرارة في شلاتين 24 - 14

- الحرارة في حلايب 22 - 15

- الحرارة في أبو رماد 23 - 14

- الحرارة في رأس حدربة 24 - 15

- الحرارة في الفيوم 21 - 11

- الحرارة في بني سويف 21 - 11

- الحرارة في المنيا 22 - 11

- الحرارة في أسيوط 21 - 10

- الحرارة في سوهاج 22 - 11

- الحرارة في قنا 23 - 11

- الحرارة في الأقصر 28 - 12

- الحرارة في أسوان 25 - 12

- الحرارة في الوادي الجديد 23 - 12

- الحرارة في أبو سمبل 24 - 11