تحسن حالة الطقس بجنوب سيناء.. واستقبال ألف سائح في سانت كاترين

تحسنت حالة الطقس في محافظة جنوب سيناء بعد تعرضها لموجة من الأمطار والسيول، وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء انتهاء الموجة الباردة التي ضربت المحافظة، وارتفاع درجة الحرارة في ظل أجواء مشمسة اليوم.

وقال خالد فودة لـ«الوطن» إن الشمس ساطعة منذ صباح اليوم الجمعة مع اختفاء أي مظاهر للغيوم والبرودة والثلوج الخفيفة من فوق جبل سانت كاترين حيث سجلت مدينة سانت كاترين 12 درجة صباح اليوم، واستقبلت المدينة قرابة 1000 سائح من مختلف الجنسيات.

انخفاض الرطوبة وهدوء الرياح

أوضح محافظ جنوب سيناء أن نسبة الرطوبة على مستوى مدن المحافظة انخفضت مع هدوء تام لحركة الرياح، مشيرًا إلى أن الأجواء مشمسة وسجلت مدينة سانت كاترين أقل درجة حرارة 12 درجة بينما سجلت مدينة شرم الشيخ 22 درجة صباح اليوم الجمعة.

أضاف المحافظ أن جميع الطرق بالمحافظة تعمل بالكامل وجميع الموانئ البحرية والبرية والمطارات مفتوحة أمام حركة السفر والوصول، موضحا أن الأجهزة التنفيذية بالمدن نجحت في إزالة آثار السيول بالكامل من داخل المدن وعلي الطرقات.

5 ملايين متر مكعب

قال اللواء خالد فودة إن لجنة الموارد المائية التي جرى تشكيلها للمرور على مشروعات الحماية من أخطار السيول الموجودة في مدن ووديان جنوب سيناء قدرت كميات المياه التي حجزتها البحيرات والسدود بنحو 5 ملايين متر مكعب من المياه.

وتابع أن وزارة الموارد المائية نفذت أكثر من 250 مشروع حماية من أخطار السيول بجنوب سيناء تتمثل في إنشاء بحيرات صناعية لتخزين المياه وسدود حماية وإعاقة ومعابر أيرلندية بتكلفة بلغت نحو 1.5 مليار جنيه.