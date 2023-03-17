حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال 

كشفت الأرصاد الجوية حالة الجو اليوم، مؤكدة وجود ارتفاع طفيق ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 25 درجة مئوية، وشمال الصعيد 28 درجة مئوية، وجنوب سيناء 26 درجة مئوية، جنوب الصعيد 31 درجة مئوية أما السواحل الشمالية 20 درجة مئوية.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال

وأكدت هيئة الأرصاد في بيانها، حالة الطقس اليوم، نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى

أما عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فهي 19 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12

- أبو سمبل 24 - 11