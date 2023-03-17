حالة الطقس غدا السبت.. البلاد تشهد حالة استقرار في الأحوال الجوية 

كشفت الأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية، حيث يسود طقس دافئ نهارًاعلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، باردا ليلاً.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الموافق 18 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية جاءت كالآتي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12