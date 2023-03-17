ياسمين رحمي تنشر صورة برفقة مي عمر من كواليس مسلسل علاقة مشروعة

نشرت الفنانة ياسمين رحمي، صورة جديدة تجمعها بالفنانة مي عمر من كواليس مسلسل علاقة مشروعة، والمقرر عرضه في رمضان 2023، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت ياسمين رحمي: «مع الجميلة مي عمر من كواليس مسلسل علاقه مشروعة رمضان 2023 دعواتكم و يارب بالخير و النجاح».

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة ينتمي إلى نوعية دراما الـ15 حلقة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وهم ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفي وبسنت شوقي وم راد مكرم وميمي جمال وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.