روبي تهنئ مي عمر على مسلسل علاقة مشروعة.. والأخيرة: «حبيبتي»

حرصت الفنانة روبي، علي تنهئة الفنانة مي عمر، بسبب مشاركتها في مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2023.

روبي تهنئ مي عمر بمشاركتها في مسلسل علاقة مشروعة

وكتبت روبي عبر خاصية «الاستوري»، علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «مبروووك يا ميوي ربنا يوفقك ياحبيبتي وتكسري الدنيا»، لترد مي عمر قائلة: «حبيبي يا روبي».

مسلسل علاقة مشروعة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفي ومراد مكرم، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ومكون من 15 حلقة، ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

مشاركة روبي في السباق الرمضاني 2023

وفي سياق أخر تشارك الفنانة روبي، في السباق الرمضاني القادم، بمسلسل العمدة، المكون من 30 حلقة، ويشاركها في بطولته أحمد رزق، وفاء عامر، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.