الفنانة مي عمر لقناة الحياة: قصة مسلسل «علاقة مشروعة» جديدة من نوعها

قالت الفنانة مي عمر، إن دورها في مسلسل «الفتوة» مع الفنان ياسر جلال كان من أقوى وأنجح الأدوار التي قدمتها، متابعة «الشغل مع فنان شاطر وقوي بيخلي الفنان يطلع كل اللي جواه، وعلى المستوى الإنساني بحب أشتغل معاه جدا».

مي عمر: بثينة في علاقة مشروعة

وأوضحت «عمر» في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، أن اسمها في مسلسل علاقة مشروعة بثينة، وتتضمن قصة العمل علاقات رومانسية غير المعتادة وتعتبر رومانسية تشويقية، ويتضمن مفاجأة كثيرة أبرزها أن ياسر جلال يظهر بشكل جديد دون أكشن.

سيناريو المسلسل

وأشارت الفنانة مي عمر إلى أن العلاقات المتداولة في سيناريو المسلسل تشبه الواقع الذي نعيشه بتفاصيله «لما الناس تشوف المسلسل هتقول إن العلاقات دي بتحصل حوالينا ومش بعيدة عننا، وكمان حل المشكلات والتعبير عن المشاعر بشكل مختلف».

جدير بالذكر أن مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر، ويعرض على شبكة تلفزيون الحياة في رمضان 2023.