أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في أسواق مواد البناء

تتباين أسعار الحديد والأسمنت وفقًا للأسواق والشركات المنتجة لها، إذ سجل متوسط سعر طن أسمنت التعمير 1900 جنيه، وطن حديد عز سجل 38000 ألف جنيه.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

وشهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، تباينا، وجاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1950 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت شركة وادي النيل اليوم لنحو 1868 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1975 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة إلى 1440 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت شركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» نحو 1895 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت شركة سيناء نحو 1880 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر أسمنت السويس نحو 1940 جنيهًا.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1920 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز نحو 38000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 37500 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل عند 36000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 37000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد عطية اليوم عند 37000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 36000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 36500 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم إلى 36500 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 36000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 37700 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 37000 جنيه للطن.