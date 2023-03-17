عرض بالجمال من بدو سيناء احتفالا بمبادرة «كتف في كتف» (فيديو)

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، لقطات ترصد عرضًا بالجمال من بدو سيناء احتفالًا بمبادرة «كتف في كتف»، التي تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».

أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

تعد مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، إذ تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

التحالف الوطني

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 33 مؤسسة وكيانًا خدميًا وتنمويًا منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.