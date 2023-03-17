مراسل «إكسترا نيوز» من شمال سيناء: توزيع 4 آلاف كيلو لحوم في الشيخ زويد ضمن «كتف في كتف»

قال كريم رجب مراسل «إكسترا نيوز» من شمال سيناء، إن مبادرة «كتف في كتف» أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف تقديم يد العون لكل الأهالي في كل أنحاء المحافظات المختلفة في الجمهورية.

التحالف في الشيخ زويد

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بقناة «إكسترا نيوز»: «نحن في مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، وهي النقطة قبل الأخيرة في المحافظة، وكان هناك احتفالية كبرى تحت شعار «كتف في كتف»، وخلال الفعالية جرى توزيع عدد كبير من المساهمات المحملة بالمواد الغذائية على الأهالي والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة».

70 ألف مساهمة

وتابع: «كان هناك إعلان من مؤسسة حياة كريمة عما يقرب من 70 ألف مساهمة بالمواد الغذائية والتموينية التي تحتاجها الأسر في شهر رمضان المبارك، فضلا عن أنه في مدينة الشيخ زويد أعلن عن ذبح 5 رؤوس ماشية وزن كل منها 800 كيلو جرام بإجمالي 4 آلاف كيلو جرام ستوزع على أهالي الشيخ زويد».