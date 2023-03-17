انطلاق احتفالية مبادرة «كتف في كتف» بأغنية «أسود» لـ أحمد سعد

شهدت احتفالية مبادرة «كتف في كتف»، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض أغنية «أسود» للفنان أحمد سعد، التي جرى عرضها في مسلسل «الاختيار 3».

مبادرة «كتف في كتف»

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».