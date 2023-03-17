طرح الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل «عملة نادرة».. بصوت محمد منير

أطلقت شركة «العدل جروب»، الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل «عملة نادرة»، بطولة نيللي كريم، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023.

وبدأ البرومو الدعائي لمسلسل «عملة نادرة» بمقطع من تتر المسلسل بصوت الفنان محمد منير، الذي يغني تتر المسلسل.

مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل «عملة نادرة» دراما صعيدية بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، جومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث «عملة نادرة»، حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، تخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.