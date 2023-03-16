مسلسلات رمضان 2023.. محمد منير يغني تتر «سره الباتع»

كشف المخرج خالد يوسف، عن تفاصيل تتر مسلسله الجديد «سره الباتع»، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، الذي يتبقي عليه أيام قليلة، ويشارك في بطولته أكثر من 60 فنانا.

كواليس تسجيل محمد منير أغنية مسلسل سره الباتع

ونشر خالد يوسف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صور أثناء تسجيل الأغنية، وعلق عليها: «مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقي في الموسيقى الشرقية وكلمات مصطفى إبراهيم شاعر.. هذا الزمان رأيي إن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي أكثر ما سيبقى في وجدان الناس».

أنتهاء تصوير مسلسل سره الباتع

وكان الفنان أحمد فهمي، أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الانتهاء من تصوير مسلسل «سره الباتع»، حيث نشر صوره تجمعه مع المخرج خالد يوسف، معلقا: «فركش مسلسل سره الباتع، انتظرونا في رمضان على ON والحياة و Watch it، شكراً خالد يوسف، شكراً سينرجي والشركة المتحدة، وشكراً لكل القائمين على العمل».

مسلسل «سره الباتع» مأخوذ عن رواية «سره باتع» للأديب يوسف إدريس ويضم أكثر من 60 فنانا من بينهم أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وحسين فهمي وأحمد عبد العزيز وخالد الصاوي وآخرين.