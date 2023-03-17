مصر تنجح في استرداد 4 قطع أثرية نادرة من متحف تورينو للحضارة

قال بسام راضي، سفير مصر في روما، إن السفارة نجحت بالتعاون مع السلطات الإيطالية في استرداد أربع قطع أثرية نادرة من متحف تورينو للحضارة المصرية، الذي يضم أكبر مجموعة للآثار المصرية خارج البلاد، حيث يعود تاريخ تلك القطع للعصر الفرعوني المتأخر، وهي عبارة عن لوحة فرعونية مزينة الرسومات الهيروغليفية، بينما تنتمي القطع الأخرى للعصر اليوناني الروماني عبارة عن إناء صغير من الفخار، وتمثال صغير الحجم لسيدة مصنوع من الفخار، وأخيرا قطعة معروفة باسم عمود جد عنخ، ينتمي للدولة الفرعونية الحديثة.

استرداد عدد من القطع الأثرية

وأعرب بسام راضي عن بالغ امتنانه وتقديره للتعاون الفوري الذي أبدته السلطات الإيطالية معه، وأنه يتطلع لمزيد من التعاون المشترك سعيا لاسترداد عدد من القطع الأثرية الإضافية المنتمية للحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن ما قامت به السفارة يأتي فى إطار استراتجية مصر لاستعادة إرثها التاريخي الأثري والفني المهرب خارج البلاد، خاصة الذي ينتمى للحضارة المصرية القديمة بجميع عهودها المهربة بطرق غير شرعية، والتي تخضع لقانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.

الإشراف على عملية التغليف للقطع المستردة

وحرص السفير بسام راضي على الإشراف على عملية التغليف للقطع المستردة، التي تمت داخل مقر السفارة بروما بواسطة خبيرة إيطالية متخصصة في هذا المجال والتي نجحت السفارة في التواصل معها للقيام بهذه الإجراءات دون اى مقابل، كما أثنى على موافقة وزارة الطيران المدني بشحن هذه القطع على خطوط شركة مصر للطيران لعودتها لأرض الوطن دون تحمل وزارة السياحة والآثار أية أعباء مالية، بما يمثل حلقة من المشاركة والتنسيق بين كل أجهزة الدولة الوطنية لخدمة مصالحها واسترداد ممتلكاتها التراثية وإعادتها إلى الوطن.