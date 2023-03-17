عضو بتحالف العمل الأهلي في احتفالية «كتف في كتف»: نعمل منذ 40 عاما لخدمة أهالينا

قال سامح النمر، من مؤسسة أبو العينين، بمحافظة الجيزة، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة تعمل منذ أكثر من 40 عاما لخدمة أهالينا في جميع مجالات الخير والتنمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» المقامة حاليا في استاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «نعمل من خلال نظام متطور لتسهيل العمل على أكمل وجه، وفي أسرع وقت، وبعد انضمامنا للتحالف جرى توحيد جميع قواعد البيانات وأصبحت خدماتنا مع التحالف على أوسع نطاق».

وتابع: «بقالنا أكتر من شهرين نجهز آلاف الكراتين لمبادرة كتف في كتف، لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان بأفضل وأجود المنتجات وإلى جانب الكراتين بنعمل في مطبخنا بالمؤسسة آلاف الوجبات الساخنة، على مدار السنة، وموائد الرحمن خلال شهر رمضان».

واختتم: «المطبخ مشهور في الجيزة بجودة الأكل، ونقدم السيراميك مجانا للمساجد والكنائس في مصر، وفخورين إن ربنا اختارنا لنكون جزءا مشاركا في عمل الخير على مستوى الجمهورية، وبعد كل مشوار طويل بيكون جوانا طاقة كبيرة اسمها طاقة الخير، المؤسسة كلها معتزين بإنك بتسمعنا ونشكرك على رعايتك للخير».