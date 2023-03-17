متطوعو «تحالف العمل الأهلي» يكشفون عن تجاربهم في احتفالية «كتف في كتف»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن جهود مبادرة «كتف في كتف»، والمتطوعين المشاركين في المبادرة من المؤسسات والجمعيات الأهلية المختلفة، ضمن الاحتفالية المقامة حاليا في استاد القاهرة، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال أحد المتطوعين في مؤسسة «صناع الحياة»، إنه بدأ في المشاركة بالتطوع سنة 2004، أي منذ 14 عاما، إذ كانت فكرة صناع الحياة بسيطة، لتجميع الملابس.

وأوضح مدير التطوع في مؤسسة «رسالة»، إنه بدأ في التطوع في 2005، وأصبح الآن هو المسؤول عن المشروعات والحفلات وكل ما تحتاجه الأسرة.

ولفت مدير إحدى الجمعيات الخيرية، أنه بدأ العمل الخيري من 2005، ضمن الفريق المتطوع داخل الجمعية بإحدى القرى.

أوضحت أخرى أنها كانت متطوعة بالمستشفيات، وأغلب الأوقات كانت متطوعة في معهد الأورام.