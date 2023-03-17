«كتف في كتف» بالبحيرة: استمرار توزيع كراتين الخير بعد شهر رمضان

قال المهندس مصطفى عادل من مؤسسة نبيل الكاتب لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنهم يقومون بتعبئة وتغليف الكراتين للمشاركة في مبادرة «كتف في كتف» لافتًا أن الشباب والفتيات يشاركون في تعبئة هذه الكراتين.

وأوضح خلال مشاركته في احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الكراتين تحتوي على مواد غذائية تكفي الأسرة خلال شهر رمضان.

توزيع الكراتين في أنحاء المحافظة

وأشار إلى أنهم بعد انتهاء تعبئة الكراتين يقومون بتوزيعها في جميع أنحاء المحافظة عن طريق قاعدة البيانات الموجودة لدى المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي.

ولفت إلى أن المبادرة مستمرة خلال شهر رمضان عن طريق إعداد 2000 وجبة إفطار، وتستكمل بعد شهر رمضان عن طريق توزيع كرتونة الخير للأسر المحتاجة أول كل شهر.