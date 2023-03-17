عضو جمعية رسالة بمحافظة أسيوط: نعمل بالمجتمع المدني منذ 23 عاما

قال تامر جلال، من جمعية رسالة، إن الجمعية تعمل في محافظة أسيوط على كراتين مواد غذائية، متابعا: «عندنا فرحة كبيرة بين الأهالي والمتطوعين للعمل على توزيع الخير بحلول شهر رمضان الكريم».

وأضاف خلال احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» المقامة حاليا في استاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «ونعمل على تسليم الكراتين للأسر الأولى بالرعاية، فجمعية رسالة موجودة في المجتمع المدني منذ أكثر من 23 عاما في جميع محافظات الجمهورية، من خلال 60 فرعا من فروع رسالة، ونقدم خدماتنا على مدار العام بمشاركة متطوعينا وقدرنا في عام 2022 بمشاركة 132 ألف متطوع بحملات تطوعية لمساعدة أهالينا على مدار العام».

وتابع: «نحن من أوائل الجمعيات المشاركة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن خلاله قدرنا نعمل 20 قافلة ستر وعافية خلال 2022 ومكملين خلال 2023، وهنقدر نوصل لكل بيت وأسرة في كل قرية لمساعدة أهالينا بالشكل اللائق، التحدي كبير وصعب بس إحنا قد التحدي».