تنظيم معسكر الإسعافات الأولية للشباب بمركز الوعاضلة في أسيوط

نظم مركز شباب الوعاضلة التابع لإدارة شباب صدفا في محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، معسكرًا عن الإسعافات الأولية للشباب، ضمن خطة النشاط الاجتماعي والفعاليات التي تنظمها المديرية، وشارك في حضور المعسكر ما يقارب من 20 شابًا من أعضاء مركز الشباب.

تعريف الإسعافات الأولية

وقال الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، في تصريحات له إن المعسكر تناول تعريف الإسعافات الأولية، والمساعدات الأولية لتعرض الشخص لحادثة أو إصابة طارئة، حتى النقل إلى المستشفى للطبيب المختص لفحصه ومعرفة حالته، وكذلك أنواع النزيف وكيفية التعامل معه، وعمل الجبيرة للكسور .

وشدد المحاضرون على أهمية دور الإسعافات الأولية كونها نوعا من الوقاية أفضل من العلاج.

الوحدة الصحية بقرية الوعاضلة

الجدير بالذكر، أنه حاضر اللقاء حجازي عميرة إبراهيم فني تمريض بالوحدة الصحية بقرية الوعاضلة، ويأتي تنظيم المعسكر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.