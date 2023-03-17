إعلان مسلسل «عملة نادرة» بصوت محمد منير.. عودة جديدة لغناء التترات

يعود الفنان محمد منير بعد غياب سنوات عن الأعمال الدرامية، هذا العام لغناء عدد من تترات أعمال درامية في رمضان 2023، الأول مسلسل «عملة نادرة» للفنانة نيللي كريم، والثاني «سره الباتع» لخالد يوسف.

إعلان مسلسل «عملة نادرة»

وطرحت منذ قليل شركة العدل جروب إعلان «عملة نادرة» والذي بدأ بجزء من تتر المسلسل بصوت الفنان محمد منير، والمسلسل ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية حول مشكلة الميراث.

ولاقى إعلان مسلسل «عملة نادرة» بصوت محمد منير إشادات من جمهور محبي منير، مؤكدين أنها عودة قوية للتترات.

أبطال مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل «عملة نادرة» بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، جومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل.