«مصر الخير» بشمال سيناء: جيل جديد من المتطوعين يشارك بمبادرة «كتف في كتف»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعراضا للفعاليات التي يقوم بها المتطوعون في 10 محافظات، من ضمنها محافظة شمال سيناء، في إطار مبادرة «كتف في كتف»، وذلك عبر «الفيديو كونفرانس»، ضمن احتفالية إطلاق المبادرة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي.

قال محمد راجح محمد مدير مكتب مؤسسة مصر الخير في شمال سيناء، إن «كتف في كتف» تشهد عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء، لافتا أنه يتحدث من قلب قرية «الروضة»، ويشارك المتطوعون من كل مركز من مراكز المحافظة.

ولفت أن المتطوعين يشاركون في تعبئة كراتين مبادرة «كتف في كتف» من العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة ونخل، كما يشارك جيل جديد من المتطوعين لأول مرة يشاركون في التطوع.

وأوضح أن الكراتين الجاري تعبئتها سيجري توزيعها للأهالي الأكثر احتياجا، وهذا يحدث من خلال الجمعيات الشريكة التي تضمن وصول الكراتين للأسر الأكثر احتياجا، طوال شهر رمضان المبارك، لافتا أنه سيجري تنظيم خيمة رمضانية في مركز العريش، إضافة لوجبات السحور والإفطار.

مبادرة «كتف في كتف»

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».