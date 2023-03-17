الرئيس السيسي: «التحالف الوطني محدش يقدر ينكر دوره أبدا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما نشهده اليوم ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب العظيم، واعتزازه بقدرته في تحويل المحن إلى منح، والأزمة إلى نجاح وإنجاز.

وأضاف خلال احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإطلاق مبادرة «كتف في كتف»: «الحقيقة مشهد إنساني رائع ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله».

ووجّه الرئيس الشكر للمتطوعين والمشاركين قائلاً: «جزيل الشكر والتقدير لكل من شارك في هذا النجاح، من متطوعين ومؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

وتابع: «التحالف الوطني محدش يقدر ينكر أبدًا دوره، إلا إذا كان في نفسه شيء غير جيد، لكن التحالف الوطني دوره عظيم جدًا، واللي بنشوفه عمله على مستوى محافظات مصر بالكامل يعكس ذلك».

وأكد: «بالأمس القريب ومن هذا المكان، شهدنا إطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية مستهدفين تحقيق تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مصري».